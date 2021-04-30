Канцлер Австрии предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести встречу с лидером США Джо Байденом в Вене.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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Во время разговора обсудили войну на Донбассе, ситуацию в Беларуси и российского заключенного оппозиционера Алексея Навального.
13 апреля Байден предложил провести встречу с Путиным на нейтральной территории.
Соединенные Штаты будут жестко реагировать на недружественные действия России - агрессию или вмешательство в выборы.
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