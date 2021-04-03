Канадским авиакомпаниям посоветовали быть особенно бдительными над Украиной

Авиакомпании предупредили о российских войсках на границе с Украиной. Фото: pexels.com

Канадским авиакомпаниям правительство рекомендовало проявлять особую внимательность, осуществляя полеты над Украиной.

Это решение объяснили нестабильной ситуацией с безопасностью в Украине. Его связывают со стягиванием войск РФ к границе. Сообщение министерства транспорта Канады опубликовали 31 марта на официальном сайте.

Авиакомпаниям посоветовали соблюдать осторожность в воздушном пространстве Киева, Одессы и Львова. Советуют не сажать самолеты в Днепре и Симферополе.

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"Потенциальный риск от повышенной военной активности и специального противовоздушного вооружения на Крымском полуострове, а также угроза, связанная с просчетами и непониманием", - заявили в министерстве.

За прошедшие сутки, 2 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. В результате враждебных действий 2 военнослужащих получили ранения. Противники осуществляли обстрелы в районе населенного пункта Красногоровка. В результате этого гражданское лицо получило осколочное ранение.