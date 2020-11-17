Канадец изобрел защитный шлем от коронавируса

32-летний житель Канады Езин Аль-Кайсе придумал шлем для защиты от коронавируса.

Изобретатель использует его во время поездок на работу в метро Торонто, пишет BBC.

Защитное устройство закрывает голову и грудь, а также имеет забрало.

Автор: ВВС

В шлем встроен вентилятор с питанием от батареек и фильтром респиратора - это позволяет очищать воздух, поступающий извне.

По информации изобретателя, заявку на приобретение шлема уже подали около 10 000 человек. Купить его можно на сайте одного из онлайн-магазинов за $379 (около 10,6 тыс. грн).

Канадец не первый, кто придумал подобный защитный аксессуар.

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Ветеран ВМС США Крис Елингер из штата Техас выпустил продукт под названием NE-1. Изделие похоже на мотоциклетный шлем, имеет систему фильтрации воздуха с электроприводом, внутренние и внешние микрофоны и динамики, чтобы пользователь мог полноценно общаться с окружающими.