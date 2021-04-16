Канада заявила о связи вакцины от AstraZeneca с возникновением тромбоза

Ограничивать использование вакцины для определенных групп населения в стране не планируют. Фото: Reuters

В Канаде связывают случаи тромбоза у пациентов, привитых от Covid-19, с введением им индийской вакцины CoviShield от коронавируса производства AstraZeneca.

В то же время ограничивать использование вакцины для определенных групп населения в стране не планируют, сообщают на сайте канадского Минздрава.

"Министерство здравоохранения Канады провело независимый и углубленный обзор имеющихся в настоящее время научных данных и пришло к выводу, что эти очень редкие случаи могут быть связаны с введением вакцины. Позиция Минздрава Канады о том, что безопасность вакцины AstraZeneca соответствует ее строгим стандартам безопасности, остается в силе. Риск возникновения этих случаев очень низкий, а преимущества вакцины в защите от Covid-19 перевешивают ее возможные недостатки", - говорится в сообщении.

На препарате обновили информацию, указав возможные побочные последствия, их признаки и симптомы. В ведомстве отметили, что вакцина от AstraZeneca "по-прежнему эффективна и безопасна для защиты" от коронавируса.

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Дания полностью отказалась от использования вакцины от коронавируса производства AstraZeneca на фоне вспышек образования тромбоза у пациентов после получения прививки. Вакцинацию пожилых людей Covid-препаратом от AstraZeneca ограничили в Германии и Франции, а британское правительство рекомендовало не прививать этой вакциной людей до 30 лет.