Канада присоединилась к антироссийским санкциям

Санкции против России ввела Канада. Фото: Интерфакс

Канада объявила о новых санкциях против России в связи с признанием ею ОРДЛО.

Об этом сообщает премьер Канады Джастин Трюдо, пишет CBC.

Санкции включают в себя запрет канадцам на любые финансовые операции с так называемыми ЛНР и ДНР.

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Также канадцам будут запрещены операции c суверенным долгом России и иметь дело с двумя поддерживаемыми государством российскими банками. Оттава также наложит санкции на членов российского парламента, проголосовавших "за" насчет признания ОРДЛО.

"Это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это совершенно неприемлемо... Наглые провокации России представляют угрозу безопасности и миру во всем мире. Санкции "будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины", сказал Трюдо.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении экономических санкций против всех лиц, причастных к боевикам незаконных формирований так называемых ДНР и ЛНР. Под санкции министерства финансов США попали три российских чиновника с сыновьями. Именно на этих чиновников переписывают свои активы члены российской элиты. США также ввели санкции против двух российских банков и госдолга РФ.