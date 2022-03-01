Канада поможет Украине оружием и запретит импорт российской нефти

Канада снова отправляет оружие Украине. Фото: aa.com.tr

Канада предоставит Украине противотанковое вооружение и модернизированные боеприпасы для поддержки ее борьбы против российского вторжения и запретит импорт российской сырой нефти.

Об этом объявил премьер-министр Джастин Трюдо, пишет Reuters.

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"Канада и дальше будет поддерживать героическую оборону Украины против российских военных. Мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России, отрасли, принесшей большую пользу президенту Путину и его олигархам", - сказал Трюдо.

Канада уже направила Украине оружие и нелетальную поддержку, а также поддержала ряд санкций, в том числе поддержала отключение России от системы SWIFT для международных банковских платежей.

"Мы предоставляем Украине еще больше летальной помощи, мы вышлем 100 систем противотанкового оружия Carl Gustaf и 2000 ракет, и планируем как можно быстрее их доставить", - сказала министр обороны Анита Ананд.

По данным Статистического управления Канады, в 2021 году Канада импортировала российские энергопродукты на сумму 289 миллионов канадских долларов ($228 миллионов).

Запрет на нефть в России касается только нефти, но дальше правительство рассматривает нефтепроизводные продукты, сообщил источник в правительстве.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о поддержке отмены доступа России к международной системе платежей и обмену сообщениями, известной как SWIFT. Также страна введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за нападение России на Украину. "Эти люди несут наибольшую ответственность за смерть и разрушения, которые происходят в Украине", – сказал Трюдо.