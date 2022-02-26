Канада поддержала отключение России от SWIFT и вводит санкции против Путина и Лаврова

Канада вводит санкции против Путина и Лаврова Фото: Pexels

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил про поддержку отмены доступа России к международной системе платежей и обмену сообщениями, известной как SWIFT.

Об этом сообщило канадское CTV News.

"Исключение российских банков из SWIFT еще больше усложнит президенту Путину финансирование его жестокости", – добавил Трюдо.

Также она введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за нападение России на Украину.

"Эти люди несут наибольшую ответственность за смерть и разрушения, которые происходят в Украине", – сказал Трюдо.

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Правительство также наложит санкции на руководителя аппарата Путина, а к белорусским лидерам будут применены дополнительные финансовые санкции за "содействие вторжению президента Путина в свободную и суверенную нацию"

Перед этим Европейский Союз, Великобритания и США объявили о санкциях против Путина и Лаврова.