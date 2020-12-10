Канада одобрила использование вакцины от Covid-19

Канада приняла вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

Канада стала третьим государством мира после Великобритании и Бахрейна, которая одобрила использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

"Агентство общественного здоровья Канады сегодня одобрило первую вакцину от Covid-19 в Канаде. Вакцину Pfizer-BioNTech после вдумчивого независимого осмотра доказательств относительно требований безопасности, эффективности и качества будет разрешено использовать в Канаде ", - заявила главный санитарный врач Канады Тереза ​​Там, сообщают местные СМИ.

Первая партия из 249 тыс доз вакцины поступит в Канаду уже в этом месяце.

"Какими бы приятными ни были эти новости на фоне нашего постоянного беспокойства относительно быстрого роста количества случаев и увеличение частоты тяжелых последствий, это не значит, что взять под контроль удастся скоро или быстро. Первичные поставки вакцин от Covid-19 будут ограниченными и поставки увеличиваться постепенно, обеспечивая доступ всех канадцев ", - отметила эксперт.

Она призвала общественность беречь себя и соблюдать все рекомендации органов здравоохранения. "Хотя безопасная и эффективная вакцина уже в поле зрения, следует помнить, что это - не забег до финиша, а испытания наших коллективных усилий и решимости. На первых стадиях вакцинации, нам всем важно продолжать прислушиваться к рекомендациям органов здравоохранения и соблюдать защитник практик, чтобы уберечь себя и членов своих семей в будущем ", - подытожила Там.

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Напомним, 9 ноября компании Pfizer и BioNTech объявили, что их кандидат на вакцину против Covid-19, BNT162b2, продемонстрировал 95-процентную эффективность в защите от коронавируса лиц, не были ранее инфицированные SARS-CoV-2. Установлено, что защита достигается через 28 дней после начала вакцинации, состоящий из схемы приема двух доз.