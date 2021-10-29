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пятница, 29 октября 2021 10:59

Камбербетч в новом сериале сыграет отравленного Россией Александра Литвиненко

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Камбербетч в новом сериале сыграет отравленного Россией Александра Литвиненко
HBO снимает сериал об отравлении Литвиненко. Фото: Reuters

HBO снимает сериал об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко "Лондонград".

Россиянина сыграет актер Бенедикт Камбербетч, передает The Variety.

Сериал снимут по мотивам книги Алана Коуэлла The Terminal Spy: A True Story of Espionage, Betrayal and Murder. В ней говорится об отравлении шпиона изотопом полония-210.

Камбербетч также является исполнительным директором сериала.

Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года.

Британское расследование установило, что его отравили полонием. К этому причастны бывший офицер КГБ и депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Литвиненко встречался с ним в Лондоне перед смертью.

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В МИД России результаты расследования отрицают.

В сентябре Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за отравление Литвиненко.

Раскрыли детали 10-го сезона сериала "Американская история ужасов". Будет называться Double Feature, то есть "Двойной сеанс". События будут развиваться на море и песчаном берегу.

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