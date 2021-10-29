Камбербетч в новом сериале сыграет отравленного Россией Александра Литвиненко

HBO снимает сериал об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко "Лондонград".
Россиянина сыграет актер Бенедикт Камбербетч, передает The Variety.
Сериал снимут по мотивам книги Алана Коуэлла The Terminal Spy: A True Story of Espionage, Betrayal and Murder. В ней говорится об отравлении шпиона изотопом полония-210.
Камбербетч также является исполнительным директором сериала.
Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года.
Британское расследование установило, что его отравили полонием. К этому причастны бывший офицер КГБ и депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. Литвиненко встречался с ним в Лондоне перед смертью.
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В МИД России результаты расследования отрицают.
В сентябре Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за отравление Литвиненко.
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