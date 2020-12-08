Какова стоимость состояния Илона Маска

За 2020 год состояние Илона Маска выросло на $ 120 млрд. Фото: pinterest.com

Гендиректор компании Tesla и SpaceX Илон Маск имеет $152,9 млрд состояния.

Акции Tesla на вчерашних торгах выросли на 7% до рекодной стоимости - $600 млрд, сообщает New York Post.

Маск 2-ю неделю занимает 2-е место в рейтинге самых богатых людей мира. Опережает более чем на 20 млрд основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, стоимость состояния которого составляет $129 млрд.

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Отмечается, что за 2020 год состояние Илона Маска выросло на $120 млрд.

На 1-м месте в рейтинге самых состоятельных - владелец компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $185 млрд.

Компания Илона Маска SpaceX получит $885,5 млн субсидии от Федеральной комиссии по связи США. Предназначены на обеспечение американцев широкополосным интернетом от сети Starlink.