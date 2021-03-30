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вторник, 30 марта 2021 09:42

Какие финансовые потери понесла мировая экономика из-за блокирования Суэцкого канала

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Какие финансовые потери понесла мировая экономика из-за блокирования Суэцкого канала
Из-за блокирования Суэцкого канала мировая экономика ежеминутно теряла $6,7 млн. Фото: rbc

23 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 м заблокировал Суэцкий канал на 6 дней.

Какой финансовый ущерб мировой экономике нанесло судно, севшее на мель?

На несколько дней в пробке застряли 369 кораблей. Около 13% мировой торговли проходит через Суэцкий канал, это более 1 т перевезенных товаров в день.

10-я часть судов будет в пути дольше на 8-10 дней, ведь их капитаны не стали ждать разблокировки канала и решили обогнуть Африку.

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680 т украинского экспорта "подвисло" на Суэце. В основном товары шли в Китай.

Мировая экономика за минуту простоя кораблей теряла $ 6,7 млн. Ежедневно через Суэцкий канал перевозили товары стоимостью $3 млрд.

Из-за блокирования нефть подорожала на 6%. Ever Given заблокировал движение 16 танкеров, на бортах которых было 870 т сырой нефти и 670 т чистой нефти - бензина и дизеля.

Блокировка в Суэце углубила проблему с ростом цен. Дефицит контейнеров для товаров уже существовал из-за пандемии коронавируса. Теперь стоимость аренды некоторых судов для перевозки товаров выросла на 47% - $2,2 млн.

29 марта контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале.

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30
марта

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