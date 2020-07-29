Какие бренды самые дорогие в мире

Facebook стал единственным брендом из пятерки лидеров, который за год подешевел. Фото: pixabay.com

Самыми дорогими мировыми брендами по версии Forbes стали Apple - $241,2 млрд, Google - $207,5 млрд и Microsoft - $162,9 млрд. За год стоимость брендов выросла на 17-30%.

В пятерку лидеров вошли Amazon и Facebook. Их стоимость составляет $135,4 млрд и $70,3 млрд соответственно. Однако Facebook за год показал падение на 21%, пишет Forbes.

С 25 позиции на 18 поднялся бренд Visa, Adidas улучшил результаты с 61 до 51 места, а Netflix - с 38 до 26. Улучшил результаты бренд Chanel - переместился с 79 на 52 место, а Cartier - с 64 на 56.

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В этом году в рейтинг вошли Hennessy и Burger King.

В целом сотня самых дорогих брендов за год подорожала с $2,33 трлн до $2,54 трлн. Более 50 компаний из рейтинга расположены в США. В Японии находятся главные офисы 6 брендов, Германии - 10, Франции - 9, Швейцарии - 5.

Основатель компании Amazon Джефф Безос может стать первым долларовым триллионером в истории. Сегодня Безос возглавляет рейтинг самых богатых по версии Forbes.