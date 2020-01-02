Какая авиакомпания стала лидером в поставке самолетов

Airbus поставил 863 самолета и стал лидером. Фото: g1.nh.ee

По количеству поставленных самолетов в 2019 году европейский производитель Airbus опередил Boeing.

Компания согласно собственного прогноза, которий не проверяли аудиторы, поставила 863 воздушных судна, пишет Reuters.

Boeing из-за проблем с моделью 737 MAX за январь-ноябрь 2019 года поставил 345 самолетов. Это меньше половины прошлогодних показателей за тот же период. Тогда лайнеры модели MAX поставлялись в полном объеме.

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Boeing за 2018 год поставил 806 воздушных средств. В октябре из-за собственных проблем на производстве Airbus сначала сократил план поставок на 2-3%, но в итоге компания направила дополнительные ресурсы, чтобы добиться поставки 863 самолетов вместо планируемых 860.

В декабре Boeing объявила, что прекратит производство самолетов 737 MAX с января 2020 года. Это произошло после двух авиакатастроф с участием самолетов этой модели: в октябре 2018 года Boeing 737 Max разбился в Индонезии (189 погибших), другой потерпел крушение в Эфиопии в марте 2019 года (погибли 157 человек). Из-за претензий к новой модели Boeing глава компании Деннис Мюленбург ушел в отставку.

Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил самый длинный авиаперелет без пересадок в истории. Он летел по маршруту Лондон - Сидней.Boeing-787-9 Dreamliner был в воздухе 19 часов 19 минут. За это время преодолел 17,8 тыс. км. Полет признали самым длинным коммерческим пассажирским рейсом по расстоянию и по времени полета.