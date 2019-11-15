Авиакомпания совершила рекордный пассажирский перелет

Самолет пролетел от Лондона до Сиднея. Фото: interfax.com.ua

Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил самый длинный авиаперелет без пересадок в истории.

Он летел по маршруту Лондон - Сидней, сообщает CNN.

Boeing-787-9 Dreamliner был в воздухе 19 часов 19 минут. За это время преодолел 17,8 тыс. км. Полет признали самым длинным коммерческим пассажирским рейсом по расстоянию и по времени полета.

В 6 утра в четверг самолет вылетел из лондонского аэропорта Хитроу. Во время полета сначала пересек воздушное пространство Германии, России, Польши, Белоруссии, Казахстана и Китая, а затем взял курс на юг и пролетел над Филиппинами и Индонезией.

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Хотя Boeing-787-9 может перевозить до 256 пассажиров, на борту самолета было 50 человек, включая четырех пилотов. Пассажиры смогли дважды встретить рассвет.

Австралийский авиаперевозчик Qantas совершил перелет без остановок от Нью-Йорка до Сиднея, который длился 19 часов 16 мин. На борту Boeing 787-9 находились 49 человек. Перелет является частью программы по изучению того, как длинные авиаперелеты без остановок влияют на самочувствие пилотов, бортпроводников и пассажиров.