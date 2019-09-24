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вторник, 24 сентября 2019 14:15

Как вы смеете? - разгневанная активистка обвинила мировых лидеров

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Как вы смеете? - разгневанная активистка обвинила мировых лидеров
reuters Грета Тунберг выступила с гневной речью в ООН

16-летняя екоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите ООН по вопросам климата.

Во время своего выступления она обвинила мировых лидеров в измене нового поколения из-за недостаточной борьбы против изменения климата, пишет 24tv.

Выступление школьницы перед мировыми лидерами опубликовали в ООН.

"Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу по ту сторону океана. С другой стороны вы приходите к нам, молодым людям, за Надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями", – заявила Грета Тунберг.

По мнению активистки, планета страдает от разрушений экосистем и находится на пороге массового вымирания.

"Все, о чем вы можете говорить – это деньги и сказки о бесконечном экономическом развитии", -– подчеркнула она.

Активистка заявила, что новое поколение наблюдает за действиями власти и начинает осознавать ее измену.

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Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг наивысшей отметки за всю историю человечества. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию до конца века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа до 2050 года, на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов к 2030 году.

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