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четверг, 20 февраля 2020 15:50

Как видео с котиками убивает климат

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Как видео с котиками убивает климат
Просмотр видео в Интрнете также оставляет углеродный след ФОТО: https://worldcatcomedy.com/

Криптовалюту, искусственный интеллект и сети 5G называют новым вызовом для борьбы с глобальным потеплением.

Эти технологии являются очень энергоемкими, пишет Reuters. По данным Международного энергетического агентства, центры обработки и хранения данных онлайн, например, отправки электронной почты и передачи видео, составляют около 1% глобального использования электроэнергии. Столько же Австралия использует в год.

За 10 лет цифровая техника может потреблять до 8% мирового объема электроэнергии, а это приведет к сжиганию еще больше ископаемого топлива.

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"Если не учтем углеродный след от информационных технологий, получим ужасы изменения климата", - говорит профессор компьютерных и коммуникационных наук Федеральной политехнической школы Лозанны Бабак Фальсафа.

Одним из решений является повышение эффективности центров обработки данных. В этом заинтересованы и сами операторы, поскольку электричество стоит дорого. В Грузии Bitfury развернул систему для уменьшения энергии, необходимой для охлаждения серверов. Поскольку оно может составлять до половины общего энергопотребления в центре данных. Пока часть процессоров все еще охлаждается воздухом, другие погружают в металлические емкости, наполненные жидкостью с низкой температурой кипения. Когда она закипает, пар передает тепло от процессоров, сохраняя их холодными и позволяя компании избавляться вентиляторов и экономить воду. Такая система потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем традиционная.

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Центр обработки данных Google в Финляндии использует обработанную морскую воду, некоторые компании открыли мощности у Полярного круга, чтобы воспользоваться холодным воздухом. Технические гиганты, включая Facebook, Google, Apple, Amazon и Microsoft, обязались использовать только возобновляемые источники энергии.

Пользователи Интернета также влияют на количество данных.
"Передача фотографии по электронной почте может излучать такое же количество газов, как и автомобиль, который проехал километр", - заявил Луиджи Карафа, исполнительный директор Партнерства климатической инфраструктуры.

Просмотры видео в интернете создали столько выбросов углерода, как вся Испания в 2018-м.

"Люди могут снизить выбросы углерода уже сегодня, если перестанут смотреть видео с котами. Жаль, что они этого не знают", - продолжил Фальсафа.

Исследователи вычислили: чтобы оправдать покупку электронной книги, надо прочитать на ней не менее 100 книг. Весь рабочий цикл Kindle - производство, процесс работы, утилизация - производит 168 кг диоксида углерода. Если читать на ней 3 книги в месяц в течение четырех лет, это сэкономит 1074 кг углекислого газа по сравнению с теми же объемами и скоростью чтения бумажных. Электронную лучше покупать уже бывшую в употреблении и пользоваться ей так долго, как только можете.

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