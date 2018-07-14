Как в Москве поздравили Сенцова с днем рождения

В Москве провели акцию поддержки Сенцова. Фото: УНИАН

В день рождения осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова 13 июля во Москве прошла акция в его поддержку.

Около десяти человек в футболках с портретом Сенцова собрались на Страстной бульвари.На футболках участников акции написано: "#FreeSentsov", "С Днем рождения, Олег", "Свободу Сенцов". Кроме того, в руках они держат две воздушные шарики с цифрами 42. Именно столько исполнилось режиссеру, сообщает УНИАН,

"Отпустите всех политзаключенных. Вы позорите Россию. Наличие политзаключенных в 21 веке - это отвратительно. Такое происходит в самых страшных режимах, на планете", - заявила участница акции Виктория Ивлева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве сотни людей вышли на Майдан, чтобы поддержать Сенцова

На место проведения акции прибыл наряд полиции. Сообщили, что проведение несанкционированных акций запрещено.

ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.