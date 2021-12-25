Как празднуют Рождество в мире

25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество. Украинцы на государственном уровне его будут праздновать в пятый раз.

До 2017 года в Украине официально отмечали только Рождество 7 января. Однако с тех пор празднуем каждый год и 25 декабря. Этот день является официальным выходным. В этом году он пришелся на субботу, так что в понедельник украинцы не будут работать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Украинские работники массово возвращаются домой из стран Евросоюза через новогодние праздники.

Особенно из Польши, Германии и Чехии. Следовательно, на пунктах пропуска образовались огромные очереди на въезд в Украину. Больше всего на пункте пропуска с Польшей "Корчева-Краковец".

Фото: Reuters

В храмах, соблюдающих григорианский или новоюлианский календарь, сегодня утром провели праздничные богослужения.