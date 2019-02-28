"Как настоящая Барби" - мужчина потратил более $ 19 тысяч на операции красоты

Фото: PA Real Life

Британский студент 24-летний Патрик Маст потратил более £13 тыс. на ботокс и наполнители. Мужчина мечтает стать похожим на настоящую Барби.

Патрик долгое время восхищался внешним данным пластиковой игрушки. Первые инъекции ботокса он начал колоть в лоб в 18 лет, сообщает metro.co.uk.

Теперь мужчина вкалывает ежемесячно по 1 мл в губы, чтобы они были похожи на его идеал.

"В общем, я потратил около 15 000 евро на операции. Сейчас у меня ботокс в губах, подбородке, щеках и под глазами. Глядя в зеркало всегда думаю, какая же процедура будет следующей. Я бы сказал, что зависим от боли. У меня есть идеал, к которому я иду ", - говорит он.

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Последним хирургическим вмешательством была блефаропластика. С век удаляют избыток жира и кожи, чтобы они казались больше.

"Я много работаю, чтобы собрать деньги на операции. Каждый раз, когда получаю деньги на праздники, они идут на процедуры. В детстве, я смотрел на людей, которые делали себе пластику и думал, насколько они богаты, что могут такое позволить?", - рассказывает Патрик.

Мужчина говорит, что хирургия делает его счастливым, несмотря на то, что люди часто осуждают за внешний вид.

"Я остаюсь открытым ко всему новому. Никогда не буду притворяться натуральным и всегда буду рассказывать о своих изменения. После развода, не чувствую уверенности в себе. Но операции помогают мне справиться. Мужчины и женщины мне нравятся в равной степени, поэтому я ищу партнера похожего на себя - не мужчину и не женщину", - говорит студент.

23-летняя украинка Елена Россо сделала несколько пластических операций, которые полностью изменили ее внешность. Женщина оставила Украину и проживает в Копенгагене, Дания. Работает барменом, а в свободное время - моделью, участвуя в провокационных фотосессиях обнаженной. На пластике тела потратила почти £ 20 тыс. фунтов (более 730 тыс. грн), чтобы стать похожей на куклу Барби.