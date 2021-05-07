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четверг, 13 мая 2021 09:00

Как КГБ СССР пыталось убить Папу Иоанна Павла II

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Как КГБ СССР пыталось убить Папу Иоанна Павла II
Момент покушения на Иоанна Павла II / Getty Images

13 мая 1981-го 23-летний Мехмет Али Агджа, член турецкой террористической группы "Серые волки", на площади святого Петра в Риме, стрелял и серьезно ранил Папу Иоанна Павла II, который ехал в открытом автомобиле. Агджа был сразу задержан, а позже приговорен к пожизненному заключению итальянским судом.

Агджа родился в 1958-м в восточной турецкой провинции Малатья. В юности был мелким уличным преступником. В 20 лет присоединился к ультраправой группе "Серые волки", связанной со спецслужбами, причастными к попытке военного переворота 1980-го. 1 февраля 1979 года в Стамбуле Агджа, по приказу группы, убил редактора крупной турецкой газеты Milliyet Абди Ипекчи, за что был вскоре схвачен и приговорен к пожизненному заключению.

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Через полгода при поддержке "Серых волков" сбежал из тюрьмы в Стамбуле, перебрался в Болгарию. 10 мая 1981-го по поддельным документам появился в Риме, где с тремя сообщниками - одним турком и двумя болгарами - получил план покушения на Папу. По его словам, операцию финансировал мафиози Бекир Челенко, на которого вышли "Серые волки". В случае провала был резервный киллер Усни Челик. По плану отступления, после покушения убийцы должны были воспользоваться паникой, вызванной небольшим взрывом, и добраться до болгарского посольства.

13 мая Агджа под прикрытием толпы сторонников, приблизились к Иоанну Павлу II, совершил в него несколько выстрелов, четырьмя пулями ранив его в живот и руку. Ранил также двух случайных людей. Бросив пистолет, пытался бежать, но был задержан монахиней и несколькими очевидцами, после чего схвачен сотрудниками безопасности. Напарник Агджи запаниковал и убежал, не подорвав взрывчатку.

Раненый Понтифик пережил 5-часовую операцию и, несмотря на большую кровопотерю, выжил. На четвертый день после покушения заявил, что прощает Агджу, который в июле 1981-го был приговорен к пожизненному заключению. Через два года Иоанн Павел II посетил его в тюрьме, где один они провели длительную беседу. По просьбе Папы президентом Италии Карло Чампи помиловал Агджу и депортировал в Турцию в июне 2000 года, где был заключен за убийство в 1979-м.

Существует несколько теорий о причинах покушения. Сам Агджа в ходе следствия озвучил ряд противоречивых версий. По одной из них, организацию нападения совершили болгарские спецслужбы по заданию КГБ СССР. Позже утверждал, что нападение было следствием конфронтации в самом Ватикане.

12 мая 1982 года в португальском городе Фатима Иоанн Павел II пережил еще одну попытку покушения, когда на него с ножом напал испанский священник Хуан Мария Фернандес. Он объяснил поступок тем, что считает Папу коммунистическим агентом, который хочет навредить Ватикана.

В 1991-м во время слушаний в Сенате США стало известно, что у итальянского следствия не было убедительных доказательств причастности к покушению ни Болгарии, ни СССР. Однако в 2002 году в Италии по инициативе премьера Сильвио Берлускони создали специальную комиссия для изучения архива советского перебежчика, который передал британским спецслужбам документы, скопированные за 30 лет работы в КГБ и Службе внешней разведки СССР. Из документов, которые касались Италии, следовало, что покушение на Папу инициировал КГБ, и он был осуществлен руками восточно-германской и болгарской спецслужб, за 3 млн марок привлекли "Серых волков".

С турецкой тюрьме Агджа вышел 18 января 2010-го, после почти 29 лет за решеткой. По его словам, Иоанн Павел II, который был для него "воплощением всего того, что олицетворяет капитализм", произвел на него огромное впечатление. Несколько раз Агджа посылал Папе открытки, а после выхода из тюрьмы объявил, что стал католиком, и планирует эмигрировать в Польшу, на родину Папы.

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Дата
13
мая

Как КГБ СССР пыталось убить Папу Иоанна Павла II

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