Кадыров ушел в отставку

Председатель Чечни ушел в отставку. Фото: Лента

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о своей "временной нетрудоспособности" и передал свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.

Распоряжение, подписанное Кадыровым, датировано 13 января, сообщает "Кавказ.Реалии".

Согласно ст. 76 Конституции Чечни, председатель правительства может временно исполнять обязанности главы республики по причинам, связанным с его болезнью или отпуском.

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15 января Кабинет министров России в полном составе ушел в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.