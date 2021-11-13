К Земле приближается огромный астероид

Астероид размером с Эйфелеву башню приближается к Земле. Фото: BBC

В начале декабря к Земле приблизится крупный астероид 4660 Nereus.

Длина астероида составляет около 330 метров, а это больше, чем высота Эйфелевой башни в Париже – 300 метров. Об этом сообщает NASA, передает ТСН.

"Астероид 4660 Nereus приблизится к Земле на расстояние 3,9 миллиона километров со скоростью 6578 км/с 11 декабря", - говорится в сообщении.

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По словам ученых, астероид потенциально опасен для Земли объект, однако вряд ли будет угрожать нашей планете.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства готовит к запуску космический корабль, который намеренно врежется в астероид. В рамках миссии "Дротик" хотят проверить, способен ли космический корабль изменить траекторию астероида в космосе.