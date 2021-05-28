К задержанному белорусскому оппозиционному журналисту Протасевичу впервые пустили адвоката

К Протасевичу смог попасть адвокат. Фото: Белсат

К задержанному в Минске бывшему главному редактору Telegram-каналу NEXTA Роману Протасевичу впервые за 4 дня впустили его адвоката, Инессу Оленскую.

По словам Оленской, у Протасевича "все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего", сообщает издание "БелаПАН".

Защитница рассказала, что из-за подписки о неразглашении она не может сообщать где именно находится экс-главред канала NEXTA и в каком он статусе.

"Объем сведений, которые я не могу разглашать, мне не доведен, поэтому больше ничего не могу сообщать", — заявила Оленская.

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Адвокаты спутницы Романа Протасевич россиянки Софии Сапеги также не могут попасть к ней в СИЗО. Ее подозревают по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: об организации нарушения общественного порядка и массовых беспорядков и разжигании социальной розни.