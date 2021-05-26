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К Протасевичу не пускают адвоката. Родственники переживают за его жизнь

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К Протасевичу не пускают адвоката. Родственники переживают за его жизнь
К задержанным Протасевичу и Сапеге не пускают адвокатов и родственников. Фото: Euroradio

Родственников Романа Протасевича и Софии Сапеги, задержанных после насильной посадки лайнера Ryanair в Минске, не пускают в СИЗО. Они волнуются за их безопасность.

Сейчас парень и девушка находятся в белорусском СИЗО, пишет BBC.

"Я призываю все международное сообщество спасти его", - прокомментировала мать соучредителя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Наталья Протасевич.

Ранее в СИЗО к Протасевичу не пустили его адвоката Инессу Оленскую.

По словам Оленской, ей сначала выписали пропуск на посещение подзащитного в СИЗО 1, но затем отказали без объяснения причин.

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"Мне измерили температуру, врач сделал отметку. Сотрудники СИЗО стали оформлять пропуск, но потом начали перебирать карточки и тянуть время. Они переговаривались между собой около 40 минут, в результате зачеркнули заполнены данные и отказались пропустить меня к подзащитному. Персональную ответственность за это никто не взял", - прокомментировала адвокат.

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает безотлагательно действовать после обнародования видео с Протасевичем, на котором он выглядит растерянным и травмированным. По сообщению организации, Роману и Софии угрожают пытки и другое жестокое обращение.

"Неужели белорусские власти действительно верят, что могут обманывать мир, публикуя выбитое из заключенного "признание" и заставляя его сказать, что с ним обращаются хорошо?", - говорится в заявлении Amnesty International.

Протасевича и Сапегу задержали 23 мая, когда самолет который летел рейсом Афины - Вильнюс принудительно остановили в Минске. Ссылались на угрозу взрыва на борту.

В Беларуси силовики опубликовали видео допроса россиянки Софии Сапеги.

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