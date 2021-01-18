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понедельник, 18 января 2021 11:31

К Навальному не пускают адковатов

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К Навальному не пускают адковатов
Навальный находится в отделении полици Химок. Фото: Reuters

К российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в отделении полиции Химок, не пускают адвоката Ольгу Михайлову.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter.

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"Адвокат Алексея Ольга Михайлова уже час стоит перед УВД Химок, она предоставила полиции свой ордер и удостоверение. Несмотря на это, они отказываются ее пускать. Никаких объяснений не дают", - прокомментировала Ярмыш.

Позже пресс-секретарь сообщила, что адвокатов Михайлову и Вадима Кобзева все же пустили в здание полиции. К Навальному их все равно не допустили.

После нескольких часов Михайлову все же пустили к Навальному.

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве.

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