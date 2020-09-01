"К нам не нужно вводить никакие войска" - Тихановская

Тихановская заявила, что Беларусь не нуждается во вводе войск РФ. Фото: sueddeutsche.de

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что страна не нуждается во введении войск РФ, поскольку протесты с 9 августа носят мирный характер.

Об этом она сообщила в интервью белорусскому бюро Радио Свобода.

"Думаю, в этом резерве нет необходимости, и РФ также понимает, что наши протесты исключительно мирные. К нам не нужно вводить никакие войска. Это внутренний кризис, а не геополитический. Все должны понимать, что мы дружественная страна, а подобные действия могут вызвать негатив со стороны рядовых россиян. Наши народы - друзья, нам не нужна такая помощь из России", - сказала Тихановская.

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Кроме того, она попросила Россию уважать сувернитет Беларуси.

"Мы просим российское правительство, руководство РФ уважать суверенитет Беларуси и позволить белорусскому народу самому решить свои внутренние конфликты", - призвала Тихановская.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко создала резерв правохранителей для отправки в Беларусь, но пока этот резерв не будет использован.