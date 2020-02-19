К ирландскому берегу прибился "корабль-привидение"

Корабль сменил немало названий и владельцев Фото: BBC.com

"Сухогруз-призрак" "Альта" прибился к берегам графства Корк на юге Ирландии в результате мощного шторма "Деннис".

Судно выбросило на камни. Его заметили жители рыбацкой деревушки Балликоттон, пишет ВВС Украина.

Заброшенный сухогруз больше года дрейфовал в Атлантическом океане, начав свой путь с Бермудских островов в 2018 году.

Глава представительства Королевского национального общества спасения на воде в Балликоттони признался, что никогда не видел ничего подобного. Фотографии и видеозаписи судна опубликовала в своих социальных сетях Служба береговой охраны Ирландии.

Корабль сменил немало названий и владельцев. Его построили в 1976 году, до недавнего времени сухогруз ходил океаном под флагом Танзании.

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В сентябре 2018 судно совершало рейс из Греции на остров Гаити. Посреди Атлантики на "Альте" внезапно отключилось электричество, судно 20 дней дрейфовало в 2100 км к юго-востоку от Бермудских островов. Когда у экипажа закончились запасы провизии, на помощь пришла береговая охрана США, которая доставила морякам еду на вертолетах, однако после появления новостей о приближении урагана власти приняли решение эвакуировать 10 членов экипажа и доставить их на Пуэрто-Рико.

Поврежденное судно без экипажа оставили на расправу стихии. В сентябре 2019 сухогруз заметил патрульный корабль британского Королевского военно-морского флота "Протектор".

Пираты, захватившие "Ариану" с 24 украинцами на борту, угрожают потопить судно, если через месяц они не получат денег (по последним данным, требуют от 3,5 млн до 10 млн долларов США). "Команда может пострадать", - заявил сомалийский морской бандит Юсуф, который вышел на связь с журналистами телеканала "Интер" в пятницу.