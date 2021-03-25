К инструкции вакцины AstraZeneca добавили информацию об образование тромбов

Канада добавила информацию об образовании тромбов к инструкции вакцины AstraZeneca. Фото: Reuters

24 марта департамент здравоохранения Канады добавил в инструкции Covid-вакцины AstraZeneca информацию о возможности образования тромбов после прививки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня Health Canada обновила инструкцию вакцин AstraZeneca и Covishield от Covid-19, чтобы предоставить информацию об очень редких сообщениях о сгустках крови, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови, то есть тромбоцитопении после иммунизации вакциной AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Канада тесно сотрудничала с европейскими регуляторными органами над анализом фактов об эффективности и безопасности вакцины компании AstraZeneca.

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"Health Canada уверяет канадцев в том, что вакцина AstraZeneca продолжает оставаться безопасной и эффективной, защищая их от Covid-19, и призывает людей делать иммунизацию любой из вакцин против Covid-19, разрешенных в Канаде", - заявили в департаменте.

В Канаде сообщили, что пока не получали сообщений о редких случаях тромбоза на территории страны.

"Незначительные и временные неблагоприятные явления, такие как головная боль, лихорадка, усталость или боль в месте инъекции, являются общими после всех прививок. Люди должны обращаться за медицинской помощью, если у них появляются новые симптомы или ухудшается состояние здоровья. Канадцам также рекомендуется сообщать о любых побочных явлениях после иммунизации своим врачам", - добавили в департаменте.

Компания AstraZeneca проведет новое исследование на эффективность и безопасность вакцин, чтобы предоставить комиссии по мониторингу безопасности данных США современные результаты без устаревшей информации.