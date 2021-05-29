К берегу прибило лодку с 14 трупами

Странное судно заметила компания местных рыбаков. Они вытащили его на берег в бухте Бель-Гарден. Фото: Pixabay

К берегам островной республики Тринидад и Тобаго, расположенной в южной части Карибского моря, прибило лодку с 14 трупами, которые разлагаются. Об этом сообщила пресс служба местной полиции.

"Полиция изучает историю с обнаружением 14 тел, черепа и скелетных останков в лодке, которую нашли сегодня утром в четырех милях от Белль Гарден, Тобаго", - говорится в сообщении.

Странное судно заметила компания местных рыбаков. Они вытащили его на берег в бухте Бель-Гарден.

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Отмечается, что все тела находились в состоянии сильного разложения. Их отвезли в морг, чтобы идентифицировать погибших и установить причины смерти.

В штате Мичоакан, Мексика, обнаружили автомобильный фургон, в котором лежали тела девяти человек.