Из-за военного переворота в Мали временным президентом стал полковник Гоита

Временным президентом страны стал полковник Гоита. Фото: Reuters

Временным президентом Мали стал полковник Ассими Гоита. Его назначил Конституционный суд страны.

Как сообщает Reuters, Гоита будет выполнять обязанности "временного президента для руководства переходным процессом в стране до момента его завершения". Переходный период будет длиться до президентских и парламентских выборов: их назначили на февраль 2022 года.

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Еще 26 мая Гоита пытался объявить себя временным президентом. В августе прошлого года он возглавил первый переворот. В результате этого с поста главы государства ушел Ибрагим Бубакар Кейта.

18 августа 2020 года в Мали произошел военный переворот. В сентябре президентом стал бывший министр обороны Более Ндау. Ґоита стал вице-президентом. 24 мая 2021 состоялся еще один военный переворот - Ндау, премьер-министра Моктар Уана и нового министра обороны Сулеймана Дукур арестовали, но впоследствии отпустили. Все они ушли в отставку