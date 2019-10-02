Из-за вейпов умерли уже 16 человек

Последние две смерти зафиксировали в штатах Вирджиния и Нью-Джерси. Фото: "УНИАН".

В США возросло до 16 человек количество умерших от болезни, вызванной вейпингом.

Последние две смерти зафиксировали в штатах Вирджиния и Нью-Джерси, передает "УНИАН".

"Мне очень жаль сообщать о первой смерти жителя Вирджинии, связанную с этой вспышкой", - заявил во вторник комиссар по вопросам здравоохранения в штате Вирджиния, доктор М. Норман Оливер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотограф-самоучка захватывает сказочными снимками с путешествий

Четырнадцать других смертей зафиксированы по всей стране. Две в Калифорнии, Канзасе и Орегоне, и по одной в Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Миссури, Флориде, Джорджии, Миссисипи и Небраске. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили на прошлой неделе, что им известно о 805 подтвержденных и вероятных случаях поражения легких, связанных с употреблением электронных сигарет в 46 штатах и ​​Виргинских островах США.

В США зафиксировали около 800 случаев заболеваний легких, связанных с курением вейпа. Многим из пострадавших нужен дополнительный кислород. Некоторых приходилось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.