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Из-за вейпов умерли уже 16 человек

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Из-за вейпов умерли уже 16 человек
Последние две смерти зафиксировали в штатах Вирджиния и Нью-Джерси. Фото: "УНИАН".

В США возросло до 16 человек количество умерших от болезни, вызванной вейпингом.

Последние две смерти зафиксировали в штатах Вирджиния и Нью-Джерси, передает "УНИАН".

"Мне очень жаль сообщать о первой смерти жителя Вирджинии, связанную с этой вспышкой", - заявил во вторник комиссар по вопросам здравоохранения в штате Вирджиния, доктор М. Норман Оливер.

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Четырнадцать других смертей зафиксированы по всей стране. Две в Калифорнии, Канзасе и Орегоне, и по одной в Иллинойсе, Индиане, Миннесоте, Миссури, Флориде, Джорджии, Миссисипи и Небраске. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили на прошлой неделе, что им известно о 805 подтвержденных и вероятных случаях поражения легких, связанных с употреблением электронных сигарет в 46 штатах и ​​Виргинских островах США.

В США зафиксировали около 800 случаев заболеваний легких, связанных с курением вейпа. Многим из пострадавших нужен дополнительный кислород. Некоторых приходилось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

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02
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