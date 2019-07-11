Из-за урагана погибли 4 туриста с двумя детьми

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Прошлой ночью в Греции на полуострове Халкидики во время мощного шторма погибли 6 человек.

"Погибли двое россиян - мужчина и его 2-летний сын. Они семьей отдыхали на полуострове. У стен гостиницы на них упало дерево. Кроме них, погибли двое туристов из Чехии и двое из Румынии", - сообщает телеканал НТВ в Telegram.

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Среди погибших туристов двое детей. В частности, двое чехов находились в машине, которую снесло потоком воды. На женщину и 8-летнего мальчика, граждан Румынии, обрушилась крыша здания. После шторма в медицинский центр обратилось около 100 человек, в основном с переломами.

Власть Халкидики объявила в регионе чрезвычайное положение. 140 спасателей ликвидируют последствия стихийного бедствия.

Погода в Греции летом, как правило, очень сухая и солнечная. Именно поэтому эта пора такая популярная среди отдыхающих. Метеоролог Клеарксос Марусакис описал погодные условия как "чрезвычайно необычные" для этого времени года.

Грозы, шквалы, град, дождь - это все штормовыми явлениями. Когда они прогнозируются на определенной территории - синоптики публикуют "штормовое предупреждение". Имеют 3 уровня опасности. Об этих явлениях рассказала ведущий синоптик Полтавского областного гидрометцентра Елена Панченко.