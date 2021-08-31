Из-за урагана Ида река Миссисипи изменила свое направление

Миссисипи изменила направление. Фото: Wikipedia

Река Миссисипи течет в обратном направлении на юго-востоке штата Луизиана (США) из-за урагана Ида.

Ида выбрасывает на берег огромные объемы морской воды, сообщило Bloomberg со ссылкой на данные органов по борьбе с наводнениями

Штормовые нагоны, вызванные ураганами и тропическими системами в Мексиканском заливе, толкают Миссисипи с севера на юг назад.

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В США бушует сильнейший за последнее десятилетие ураган Ида. Он уже обесточил сотни тысяч домов. Президент Джо Байден назвал ураган чрезвычайной катастрофой.