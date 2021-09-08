Из-за сильного наводнения на ИВЛ погибли 17 пациентов

В Мексике умерло 17 пациентов из-за сильного наводнения. Фото: Коммерсант

В мексиканском штате Идальго по меньшей мере 17 человек умерли в больнице из-за нехватки кислорода.

15 жертв были пациентами с Covid-19, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Система подачи кислорода перестала функционировать из-за отключения электроснабжения, вызванного наводнением, сообщает Mexico News Daily.

Накануне из-за проливных дождей в этом районе из берегов вышли три реки.

Вода, попавшая в помещение учреждения, не только затопила палаты пациентов, но и повредила генератор, который мог бы обеспечить альтернативный источник питания для кислородных аппаратов, от которых зависели пациенты.

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К востоку Филиппин обрушился мощный тайфун Conson. Это вызвало сбой электроснабжения. Ураган сопровождается устойчивым ветром со скоростью 120 км/ч, а порывы достигали 150 км/ч.