Из-за санкций арестовали гигантскую яхту российского олигарха

Санкции против России вводятся в результате ее полномасштабного вторжения в Украину. Фото: pixabay.com

В Италии арестовали яхту российского олигарха Андрея Мельниченко. Ее стоимость составляет €530 млн.

Финансовая гвардия Италии наложила арест в связи с санкциями, в которые попали богачи, поддерживающие Владимира Путина, сообщает издание La Rrepubblica.

Судно SY A находилось в порту Триеста. Протяженностью яхта почти 150 м, водоизмещение судна составляет почти 13 тыс. т.

Яхту спроектировал французский промышленный дизайнер Филипп Старк. Ее считают самым большим мотосейлером в мире.

Мельниченко является основным акционером и членом правления группы EuroChem Group, производящей удобрения, и угольной энергетической компании СУЭК. По данным Forbes, его состояние в 2021 году оценивало в $19,8 млрд.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), Андрей Мельниченко занимает шестое место в списке российских миллиардеров.

За прошедшие сутки ряд компаний еще больше расширили цифровые санкции против РФ. Каждый день они одна за другой блокируют РФ и прекращают свою работу на ее территории. Россию ждет дефолт.