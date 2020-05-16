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суббота, 16 мая 2020 13:10

Из-за распространения Covid-19 Греция продлила запрет на вылеты

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Из-за распространения Covid-19 Греция продлила запрет на вылеты
Греция продлила запрет на вылеты. Фото: slovoidilo.ua

Греция продлила запрет на вылеты в Италию, Великобританию, Испанию и Нидерланды, до 31 мая. Не будет она и принимать пассажиров из этих стран.

Кроме этого, до 14 июня продлили запрет на пассажирские рейсы в Турцию, Албанию и Северную Македонию, сообщили в Ekathimerini.

По словам заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса, временный запрет на въезд гражданам стран, не входящих в ЕС, также продлен до 31 мая.

Все остальные пассажиры, жители стран, которых касается запрет, смогут летать в Грецию. При том, принимать будет только международный аэропорт Афин.

Внутренние рейсы в Греции собираются постепенно восстанавливать с 18 мая, так как в стране позволили передвижения в ее пределах.

Туристический сезон Греция планирует возобновлять с 1 июля.

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В Германии резко снизились показатели новых случаев заражения коронавирусом. Кроме этого упало и число умерших среди больных.

За последние сутки в стране зарегистрировали 620 новых случаев инфицирования, сообщили в Институте Роберта Коха.

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