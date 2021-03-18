Из-за протестов власти отключили интернет и запретили продажу прессы

В Мьянме отключили доступ к интернету. Фото: Shuttertock

В Мьянме из-за протестов против военного переворота отключили интернет и доступ к Wi-Fi в общественных местах.

Демонстранты распространяли информацию о протестных акциях через сеть, пишет Reuters.

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Личное агентство новостей "Тачилек" опубликовало фото, как рабочие перерезали вероятные кабели волоконно-транспортных связей с Таиландом.

Чтобы информацию о положении Мьянмы было сложно проверить, власть приказала запретить выпуск газет и государственной прессы.

Государственный переворот в Мьянме начался утром 1 февраля 2021 года, когда демократически избранные государственная советница Аун Сан Су Чжи, президент Он Мьин и другие лидеры правящей партии были арестованы и задержаны вооруженными силами Мьянмы. В Мьянме в день военного переворота спортсменка Кин Нин Вай снимала видеоурок по аэробике. За ее спиной в это время ездили бронированные машины с пулеметами.