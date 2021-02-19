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пятница, 19 февраля 2021 10:15

Из-за популяризации приложения Clubhouse акции компании с похожим названием выросли на 1000%

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Из-за популяризации приложения Clubhouse акции компании с похожим названием выросли на 1000%
Трейдеры начали скупать акции не той компании. Фото: ТАСС

В сети набирает популярность приложение для голосового общения Clubhouse. Трейдеры начали скупать акции компании ClubHouse Media Group Inc. Из-за этого их стоимость выросла на 1000%.

Трейдеры спутали ее с акциями компании, которая разработала приложение Clubhouse, пишет Bloomberg.

ClubHouse базируется в Калифорнии. Ранее компания называлась Tongji Healthcare и оказывала медицинские услуги. С начала года ее акции подорожали на 1026% из-за путаницы с названием. Рыночная стоимость компании выросла с $225 млн до $ 2,5 млрд.

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Компания, владеющая приложением Clubhouse, называется Andreessen Horowitz, а ее акции не находятся в публичном обращении.

Трейдеры обратили внимание на приложение после того, как миллиардер Маск зарегистрировался в этой соцсети. Особую популярность приложение приобрело в 2021 году. Для того чтобы там зарегистрироваться, нужно приглашение.

Американский бизнесмен и создатель Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

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