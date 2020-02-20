Из-за непогоды столкнулись более 200 автомобилей: есть погибшие

В ДТП попали более 200 автомобилей. Фото: Лента

В Канаде, в пригороде Монреаля, порядка 200 транспортных средств одновременно попали в аварию.

Инцидент произошел после полудня, на Шоссе 15, на южном побережье Монреаля, когда машины начали врезаться друг в друга, обуславливая дальнейшую цепную реакцию, сообщает CTV News Montreal.

На момент аварии автомобили двигались со скоростью около 100 км/ч. Дул сильный ветер со снегом со стороны реки Святого Лаврентия, из-за чего видимость на дорогах была плохой.

Известно, что в результате инцидента погибли два человека, порядка 150 с травмами доставлены в три местные больницы. Среди пострадавших были пассажиры школьного автобуса.

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