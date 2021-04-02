Из-за массовых землетрясения на Филиппинах проснулся вулкан

За последние сутки зафиксировали 212 землетрясений на Филиппинах. Проснулся Тааль - это один из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии.
Сейсмологи зарегистрировали 212 подземных толчков, 168 продолжительностью от одной минуты до 20 мин и 44 низкочастотных вулканических землетрясений, сообщает The Manila Times.
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Председатель Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидум говорит, что это указывает на магматическую активность на небольшой глубине под вулканом.
Сейчас вход на остров вулкана Тааль запрещен. Также запрещено полет самолетов в районе вулкана.
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна на восточном побережье Сицилии начал извергаться еще 16 февраля. Тогда также пришлось остановить работу международного аэропорта Катании. Вулканические камни повредили автомобили в населенных пунктах вблизи вулкана, а выброшенный во время извержения пепел осложнил движение по ряду автомобильных дорог.
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