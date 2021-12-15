Из-за лавины в словацких Карпатах погибли двое лыжников

Фото: Facebook.com/ Horská Záchranná Služba

Лавина, обрушившаяся на массив Большая Фатра в Словакии в полдень понедельника, 13 декабря, засыпала двух горнолыжников.

Днем спасатели нашли тело 46-летнего туриста. Поиски второго прервали из-за темноты и угрозы новой лавины. Потом возобновили. Вторую жертву удалось найти только поздно ночью. Об этом сообщает Polsat.

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Спасатели говорят, что снежные массы полностью покрыли лыжников и на место свидетели немедленно вызвали поисково-спасательную службу. Сами люди обыскали место, но безуспешно.



У лыжников не было лавинных датчиков, что не позволило быстро их найти. Спасатели искали с помощью лавинных зондов и собак.



Условия для туризма в более высоких частях словацких и польских Татр тяжелые, сообщили в Татранском национальном парке. Трассы покрыты слоем снега, местами льдом. В более высоких частях фиксируют второй - умеренный уровень лавинной опасности.

"В частях хребта есть места, где снег сдувает и камни торчат. Перемещение в зимних условиях в высоких частях Татр требует большого опыта в оценке местной лавинной опасности, наличия соответствующего оборудования, такого как "кошки", ледоруб, каска, противолавинные приспособления", - говорится в сообщении.

Трое лыжников погибли и двое получили ранения в результате лавины в центральной Австрии. Жертвы были частью группы из 11 лыжников, восемь из которых сбила снежная плита шириной примерно 200 м, когда они поднимались по склону во время лыжного тура.