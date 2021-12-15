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среда, 15 декабря 2021 11:32

Из-за лавины в словацких Карпатах погибли двое лыжников
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Поиски засыпанного снегом лыжника шли до глубокой ночи
Фото: Facebook.com/ Horská Záchranná Služba
Поиски засыпанного снегом лыжника шли до глубокой ночи
Поиски засыпанного снегом лыжника шли до глубокой ночи
Поиски засыпанного снегом лыжника шли до глубокой ночи
Поиски засыпанного снегом лыжника шли до глубокой ночи

Лавина, обрушившаяся на массив Большая Фатра в Словакии в полдень понедельника, 13 декабря, засыпала двух горнолыжников.

Днем спасатели нашли тело 46-летнего туриста. Поиски второго прервали из-за темноты и угрозы новой лавины. Потом возобновили. Вторую жертву удалось найти только поздно ночью. Об этом сообщает Polsat.

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Спасатели говорят, что снежные массы полностью покрыли лыжников и на место свидетели немедленно вызвали поисково-спасательную службу. Сами люди обыскали место, но безуспешно.

У лыжников не было лавинных датчиков, что не позволило быстро их найти. Спасатели искали с помощью лавинных зондов и собак.

Условия для туризма в более высоких частях словацких и польских Татр тяжелые, сообщили в Татранском национальном парке. Трассы покрыты слоем снега, местами льдом. В более высоких частях фиксируют второй - умеренный уровень лавинной опасности.

"В частях хребта есть места, где снег сдувает и камни торчат. Перемещение в зимних условиях в высоких частях Татр требует большого опыта в оценке местной лавинной опасности, наличия соответствующего оборудования, такого как "кошки", ледоруб, каска, противолавинные приспособления", - говорится в сообщении.

Трое лыжников погибли и двое получили ранения в результате лавины в центральной Австрии. Жертвы были частью группы из 11 лыжников, восемь из которых сбила снежная плита шириной примерно 200 м, когда они поднимались по склону во время лыжного тура.

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Дата
15
декабря

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