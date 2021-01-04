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понедельник, 04 января 2021 13:41

Из-за карантина дельфины вернулись в пролив Босфор

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Из-за карантина дельфины вернулись в пролив Босфор
Дельфны вернулись в Босфор. Фото: faunistics.com

В пролив Босфор, Турция, вернулись дельфины из-за того, что уменьшилось судоходство из-за карантина.

Видео с млекопитающими появилось в сети.

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Турецкие власти ввели комендантский час в период пандемии коронавируса. Из-за этого в проливе уменьшилось количество кораблей и экскурсий.

Дельфины начали появляться в разных частях водного пространства. Их удалось зафиксировать с помощью беспилотников.

2020 года в Крыму на берег выбросилась рекордное количество дельфинов - 661.

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04
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