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среда, 18 июля 2018 12:13

Из-за измены женщина оставила кровавые граффити в спальне
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Бывшая британская олимпийская чемпионка Лиззи Пурбрик, 63 года, свиной кровью написала неприличные слова на стенах спальни любовника Дэвида Прайора. В ней накануне застала его с другой женщиной. Событие произошло в городе Кингс-Линн, Англия.

Любовница облила спальню лорда свиной кровью
Фото: The Sun
Любовница облила спальню лорда свиной кровью
Любовница облила спальню лорда свиной кровью
Любовница облила спальню лорда свиной кровью
Любовница облила спальню лорда свиной кровью

Женщина зашла в дом любимого и с помощью садового распылителя разбризгала свиную кровь в комнатах. На стенах написала оскорбления, на полу возле выхода нарисовала мужские гениталии. Там же бросила пакет с остатками крови и чек на $ 1300, пишет The Sun.

Соседи забили тревогу, когда увидели кровь, которая вытекала из-под двери.

Прайор — представитель правящей партии в Палате лордов в британском парламенте. Роман между ним и Лиззи длился несколько лет. Когда она поймала любовника в объятиях жены другого члена Палаты лордов, решила ему отомстить. Прайор подал в суд.

Когда расписывала стены, включила громкую музыку в доме. Свиную кровь выбрала, потому что предатели сами повели себя "как свиньи", пояснила Пурбрик в суде. Свою вину признала.

Суд приговорил Пурбрик к 120 часам общественных работ.

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"Слова, которые она написала, чрезвычайно обидные. Даже ужасные", - сказала судья Сьюзан Грин.

"Тяжело переживала разрыв", - объяснила женщина свой поступок.

"Хорошо, что не придется садиться в тюрьму. Я уже достаточно насиделась - целых 19 часов под стражей. А судья была очень милой", - сказала Пурбрик после вынесения приговора.

На вопрос об общественных работах, она пошутила: "Кажется мне дали 2 года, чтобы отработать 20 часов? Если честно, я прослушала".

Лидер русской группы "Ленинград" 45-летний Сергей ШНУРОВ развелся с Матильдой, 31 год. Говорят, она подала иск из-за измен мужа. - Шнуров специально представил все так, как будто это Матильда его бросила, - рассказывают друзья экс-супругов.

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