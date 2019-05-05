Из-за циклона Фанни в Индии и Бангладеше погибли 30 человек

Циклон Фанни накрыл Индию и Бангладеш. Фото: РБК

Циклон Фанни накрыл Бангладеш, пройдя через восточное побережье Индии.

Как минимум 16 человек в Индии и 12 в Бангладеш погибли, передает Al Jazeera.

"Они погибли после того, как их ударила молния. С полудня пятницы здесь шли сильные дожди и штормы", - сказал заместитель комиссара округа Сарвар Муршед Чоудхури о четырех погибших.

Синоптики прогнозируют мощные ливни и порывы ветра до 200 км/ч.

Власти Бангладеш заявилa об эвакуации более миллиона человек.

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В пятницу 3 мая восточную часть Индии обрушился циклон Фанни, через который индийские власти эвакуировали уже более миллиона человек.