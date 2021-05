Из-за Brexit в Великобритании не хватает рабочих рук

Официантка подает клиентам завтрак за столиком в пабе Moon Under Water в Лондоне, 17 мая 2021 года / Getty Images

Британские работодатели пытаются нанять работников после карантина на фоне массового оттока иностранных рабочих из-за Brexit.

По данным Chartered Institute of Personnel and Development и кадровой фирмы Adecco, работодатели планируют нанимать персонал по наивысшей ставке за последние 8восемь лет. Это связано с повторным открытием секторов гостеприимства и розничной торговли после карантина. Карантин в понедельник, 17 мая, сняли в Англии и Уэльсе. Об этом пишет The Guardian.

Однако в стране наблюдается резкое сокращение количества работников из ЕС, что усиливает нехватку рабочей силы. На сайте Adecco почти 1 млн вакансий, что на 18% больше, чем шесть недель назад. Это на фоне роста количества рабочих мест в гостиницах, ресторанах, а также в сфере отдыха. Количество соискателей в Великобритании с Западной Европы и Северной Америки сократилось вдвое - примерно на 250 тыс. с февраля 2020 года.

"Существует острая конкуренция за персонал. Многие работники сферы гостеприимства и розничной торговли покинули отрасль в поисках надежной работы после начала коронавируса год назад. Также значительно меньше иностранцев ищут работу в Великобритании. Интерес за рубежом к британским рабочим местам снизился более чем вдвое по сравнению с периодом до пандемии. Британские работодатели больше не могут полагаться на иностранцев, чтобы заполнить пробелы", - говорит соучредитель сайта поиска работы Эндрю Хантер.

Работодатели в США также изо всех сил пытаются нанять персонал, поэтому между странами продолжается борьба за рабочую силу.

Экономисты предупредили, что нехватка иностранных работников будет тормозить восстановление британской экономики после пандемии. С конца 2019-го Великобританию покинули 1,3 млн человек. Многие иностранцы вернулись домой, чтобы пережить пандемию.

Согласно опросу, проведенному среди более 1000 британских работодателей, 27% из них планирует увеличить количество рабочих мест в своем бизнесе.