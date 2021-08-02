Известный блогер погиб в Альпах во время съемок видео

Фото: Instagram

Блогер из Дании Альберт Дирлунд сорвался со скалы в Итальянских Альпах. Инцидент произошел во время съемки ролика для YouTube, сообщила газета New York Post.



Смерть мужчины подтвердили его мать и МИД Дании.



Отмечается, что 22-летний Дирлунд оступился и случайно упал с высоты около 200 метров со склона горы Сечеда в Валь-Гардене.



Спасателям не удалось помочь Альберту – он скончался на месте. У популярного в Дании комика и музыканта около 175 тысяч подписчиков в YouTube и более 200 тысяч – в Instagram.

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