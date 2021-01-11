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Известны страны, где больше всего вакцинированных от Covid-19

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Известны страны, где больше всего вакцинированных от Covid-19
Обычно нужно 2 прививки, поэтому учитывается число введенных доз, а не число людей, которые прошли вакцинацию. Фото: pixabay.com

В 41 стране уже ввели более 24 млн доз вакцины от Covid-19. Поскольку обычно нужно 2 прививки, учитывается число введенных доз, а не число людей, которые прошли вакцинацию.

Китай, Америка и Израиль вошли в тройку стран по числу граждан, сделавших прививки, сообщает Bloomberg.

В Китае ввели 9 млн доз (0,64% от общего количества населения), в США - 7,725 млн (2,35%), а в Израиле - 1,692 млн (18%), в Великобритании - 1,489 млн (2,23 %), в ОАЭ - 1,02 млн (9,4%).

Состоятельные страны заключили крупные соглашения о поставках вакцин, тогда как бедным странам придется подождать до 2022 года, чтобы начать делать прививки среди населения. В десятках стран для общего пользования в ограниченных количествах в настоящее время доступны 7 препаратов.

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В Украине за минувшие сутки выявили 4 846 новых больных на коронавирус. 7 961 пациент выздоровел, а 80 - умерли. В госпитализации нуждаются 2 411 человек.

В Японии зарегистрировали новый вариант коронавируса, который завезли из Бразилии. Его обнаружили у 4 человек.

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