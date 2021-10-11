Известно, кто погиб в аварии с Собчак

Российская блогер 35-летняя Екатерина Тарасова погибла во время аварии. В ее авто влетел Maybach, в котором ехала российская телеведущая Ксения Собчак. Фото: Instagram/Екатерина Тарасова

Погибшую пассажирку автомобиля Volkswagen, в который врезалось авто российской телеведущей Ксении Собчак, звали Екатерина Тарасова. Ей было 35 лет.

Погибшая вела блог о фитнесе и материнстве. У женщины осталась дочь 7-летняя Маша, пишет Star Hit.

Екатерина увлекалась медитацией, стретчингом, вокалом, путешествиями, а также несла в массы здоровый образ жизни и любовь к себе.

Перед аварией Тарасова написала о том, что человек стремится к спокойствию, гармонии и свету. Также она отметила, что в спешке можно пропустить счастье.

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Кроме того, у Тарасовой много фото с дочкой. Сейчас девочка якобы находится с подругой погибшей матери, потому что с отцом не общается.

Водитель Роберт Гедян вез Екатерину Тарасову и Оксану Садовник в Красную Поляну, когда навстречу вылетело авто Собчак, пишет Telegram Shot.

После столкновения Гедян попытался выйти из машины, но не смог, а выпал из нее. У мужчины перелом бедра. По его словам, Собчак или водитель не подошли к пострадавшим. "Скорую" и полицию вызвали очевидцы.

Авария произошла вечером 9 октября в российском городе Сочи. В лобовом столкновении сошлись Maybach, в котором ехала Ксения Собчак с командой, и Volkswagen. Пассажирка второго автомобиля скончалась на месте. Собчак получила многочисленные травмы и шок от того, что произошло. По ее словам, у нее сотрясение мозга. У ассистентки, которая была пассажиркой Maybach, тоже. После столкновения Собчак потеряла сознание. В тот же вечер она улетела из Сочи.