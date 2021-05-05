Известно, где и когда Байден планирует встретиться с Путиным

14 июня Байден планирует посетить саммит НАТО. Фото: Reuters

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина может состояться в июне.

Байден заявил, что хотел бы провести ее во время своей первой поездки в Европу в качестве президента, пишет Reuters. Он планирует принять участие в саммите Большой семерки в Англии 11-13 июня, а затем улететь в Брюссель для встречи с лидерами Евросоюза.

"Это моя надежда и ожидания. Мы работаем над этим", - сказал он.

14 июня Байден планирует посетить саммит НАТО. Американские чиновники сотрудничают с российскими коллегами над организацией встречи президентов в третьей стране.

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Путин и Байден провели 13 апреля разговор по телефону. Байден предложил встретиться на нейтральной территории. В Кремле ожидают, что президенты проведут встречу в летние месяцы. Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Путину рассмотреть Вену в качестве места возможной встречи с американским лидером.