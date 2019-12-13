Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв возросло

Количество погибших от извержения вулкана возросла. Фото: DW.

Число погибших в результате извержения вулкана Уайт-Айленд в Новой Зеландии достигло 14 человек.

Спасатели нашли еще 6 тел. Два человека до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает CNN.

Вулкан Уайт-Айленд или Вакаари является одним из самых активных вулканов Новой Зеландии. Несмотря на это, Белый остров является популярным среди туристов.

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За последние годы на острове произошли несколько извержений (одно из самых серьезных - в 2001 году), но тогда никто не пострадал. Последний раз извержение произошло в 2016-м. Тогда речь шла лишь о кратковременном выброс пепла.

9 декабря произошло извержение вулкана на частном острове Уайт-Айленд, который открыт для туристов. Всего на острове и у него во время стихии находились около сотни человек, рассказала премьер-Министерка Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Вулкан находится в 50 километрах от основных островов страны. На нем расположен самый активный конусный вулкан Новой Зеландии, который в около 70 процентов погружен в море.